Tras rechazo de AMLO, SEP invalida carta responsiva del regreso a clases

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, en entrevista para Noticieros Televisa, la titular de la SEP, Delfina Gómez, declaró que la carta de corresponsabilidad, que había sido emitida por la SEP a los padres de familia, queda fuera del protocolo.

Al ser cuestionada por la periodista Danielle Dithurbide sobre el origen de este documento, la funcionaria explicó que el texto fue realizado en los primeros meses de la pandemia y este no eximía a la Secretaría de su responsabilidad. Por ello, señaló que la misiva queda fuera del decálogo.

"Se hizo en la primera etapa del Covid. Jamás decía la carta que se exime a la Secretaría, o que se exime a la dirección, o que se exime al maestro", sostuvo.

Incluso, durante la grabación, la funcionaria pública mostró el protocolo frente a las cámaras, pero ahora con nueve lineamientos.

El pasado 12 de agosto, Gómez presentó en la mañanera frente al presidente Andrés Manuel López Obrador un decálogo de medidas para el regreso a clases en donde señalaba como número 10 presentar esta carta de corresponsabilidad.

Tras esto, funcionarios de la SEP entregaron a los medios un machote de carta de la citada corresponsabilidad, la que hasta ese momento era un requisito obligatorio que los padres de familia debían presentar en las escuelas.

Sin embargo, cinco días después, el presidente López Obrador aseguró que no era obligatoria la carta-compromiso que la dependencia solicitó para que los niños regresen a clases presenciales el 30 de agosto y acusó que todavía tiene que enfrentarse el burocratismo dentro de su gobierno.

"¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno estas concepciones burocráticas, autoritarias y terminar de limpiar el gobierno de corrupción, ineficiencias, demoras", dijo el martes, 17 de agosto.

Además, en la polémica sección de "Quién es quién en las mentiras de la semana" de este miércoles, la presentadora de las presuntas "fake news" afirmó que la carta obligatoria era falsa y que se había fallado a la verdad y acusó a una decena de medios de haber "armando un escándalo" con la carta compromiso de la SEP.