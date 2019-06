Atletas mexicanos reciben menos dinero que 'ninis'

Agencias

Ciudad de México.- El judoca Nabor Castillo Pérez denunció en redes que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) redujo la beca que se les otorga a los atletas mexicanos.

“Gracias Conade por bajarme la beca, sí de por si era poco 5 mil pesos, ahora 2 mil con este apoyo”, señaló ayer a través de su cuenta de Twitter.

Con este apoyo y motivación que nos dan a todos los atletas ya clasificados a los juegos Panamericanos vamos México”, ironizó.

Recibo menos que los ninis, que tristeza”, agregó haciendo referencia a los tres mil 600 pesos que reciben quienes están inscritos a la beca “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

En entrevista con Publisport, el deportista dijo que “dos mil pesos no alcanzan. Esos cinco mil pesos los ocupaba en gasolina, alimentación que es donde me llevo más dinero. Pero ahora con dos mil pesos se me hará complicado”.

Nabor se dijo sorprendido por la noticia, ya que si bien, algo se sabía de la reducción de presupuesto, se había comentado que sería únicamente para aquellos que no lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos, plaza que él sí consiguió.

Nabor Castillo ganó plata en torneo de judo y clasificó a los Panamericanos de este año, también ha conquistado la medalla de Plata en 2011, 2013 y 2014.

