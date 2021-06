Recuperación de empleos pre-COVID llegará hasta el 2022

En los primeros cinco meses del año la recuperación del empleo formal avanza, pero todavía se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Así, están pendientes de generarse más de 500 mil nuevas plazas en los próximos meses para llegar a los registros anteriores al Covid-19, y todo parece indicar que no será sino hasta 2022 cuando se recupere el terreno perdido, según datos recientes del número de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al 31 de mayo pasado estaban registrados 20.1 millones de puestos de trabajo ante el instituto, cifra 2.4% menor a los 20.6 millones alcanzados en febrero de 2020, antes de que se decretara la suspensión de labores en actividades no estratégicas, y 3.3% por debajo de los 20.8 millones reportados en octubre de 2019, cuando se alcanzó su máximo histórico.

Lo anterior significa que hasta el mes pasado hay un faltante de por lo menos 504 mil nuevos empleos formales para llegar al nivel anterior a la crisis sanitaria.

Con un crecimiento económico previsto ligeramente por arriba de 5%, los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México en mayo estiman que en 2021 se habrán creado, en el mejor de los casos, 449 mil nuevas plazas, luego de que al cierre del año pasado el déficit era de 650 mil puestos.

Así, en el año en curso no se van a recuperar los empleos perdidos en 2020 ni se regresará a los niveles pre-Covid.

"El 32% de los empleadores encuestados dicen que van a regresar a los niveles de contratación pre-Covid a lo largo de 2022. Además, 29% estima lograrlo en los próximos seis meses, es decir, a más tardar en diciembre del presente año, mientras que 16% dice que no espera llegar a los niveles pre-Covid, y 22% no sabe", comentó Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup en América Latina, lo que reafirma la previsión de que no será sino hasta 2022 cuando se logre resarcir el déficit laboral del país.

Ello, sin tomar en cuenta los empleos adicionales que demandan los jóvenes que debían haberse integrado al mercado laboral desde que estalló la crisis, por lo que el rezago es más profundo y la posibilidad de superarlo se estima más extensa.

