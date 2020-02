Redes critican a AMLO por menospreciar los feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto por los cuestionamientos en torno al tema de feminicidio cuando se estaba anunciando la recuperación de 2 mil millones de pesos para labores del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

En conferencia de prensa, luego de anunciarse la entrega de los recursos recuperados por la FGR y de plantearse preguntas al Fiscal Alejandro Gertz Manero sobre otros temas, incluido el de feminicidio, López Obrador manifestó su inconformidad.

"No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso", expuso.

"Acaba de explicar el Fiscal exactamente lo opuesto a lo que se ha difundo y ha quedado completamente claro que nosotros vamos a proteger a las víctimas y, de manera especial, a la población vulnerable, a niños, mujeres, adultos, y que este es un Gobierno que procura la justicia, no vamos a hacer nunca nada en contra de los mexicanos, nunca, el asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales".

Así reaccionaron las redes sociales a la molestia de AMLO por cuestionamientos sobre feminicidios

#VIDEO “Se han manipulado mucho los feminicidios… la prensa dice muchas mentiras”: AMLO

"La prensa que no nos ve con buenos ojos aprovecha para hacer campaña en contra nuestra”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/WZk4l2W8FZ — LiteralMexico (@literalmexico) February 10, 2020

Los FEMINICIDIOS SON HISTORIAS DE MUJERES y ROSTRO y tenemos que hablar de sus casos para que algún día las autoridades investiguen o hagan justicia a las victimas. /// Esto NO le gusta al camarada AMLO pero tenemos que GRITARLO MUY FUERTE a las autoridades. — Melissa Hernandez43 (@MelissaMatrix43) February 11, 2020

López Obrador insistió en la importancia de informar sobre los recursos entregados al INDEP.

"Lo más importante, a ver pásame el cheque, esto es para que les produzca, respetuosamente, un poquito de comezón, esto no se había visto, en un solo caso", dijo.

"Esto ya nos sirve para pagar los premios del avión presidencial y lo que obtengamos de la venta de los cachitos de la Lotería, nos va a alcanzar sin ningún problema para equipos médicos".

Acto seguido, el Mandatario se disculpó por hablar del tema y con ello pretender quitar importancia al tema de los feminicidios.

“Ofrezco disculpa por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va a ser esa la nota y no, porque fue una manipulación".

- ¿Pero salió de legisladores de Morena (la propuesta de reforma sobre feminicidio)?, se le cuestionó.

"Haya salido de quién haya salido, pero le dan vuelo, si no tuviéramos esas mañaneras, nos tendrían arrinconados", respondió.

El tabasqueño alegó que hasta hace seis años, padecía de un cerco informativo que no le permitía informar, replicar o argumentar sus puntos de vista.

"Que no se malinterprete, no es censura, no se va a quitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también es que: yo solo ejerzo mi derecho a ponerte en el banquillo de los acusados y tú te aguantas, te quedas callado, vas a protestar, pero con los dientes apretados, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la información. No, democracia es diálogo de ida y de vuelta", expresó.

"Vengo a decirles que tenemos 2 mil millones de pesos para ayudar a la gente y me van a voltear el sentido de la conferencia, pues no me gusta esto".

Gertz Manero pugna por eliminar el delito de feminicidio

La FGR afirma que el delito de feminicidio, tal como está tipificado en el Código Penal Federal, es complicado de judicializar debido a que impone requisitos que dificultan su comprobación, y por ello plantea que el delito sea considerado simplemente como homicidio.

Cuestionado sobre el tema, Gertz Manero reconoció que el fenómeno criminal se ha incrementado, por lo que se realizó un análisis y se encontró que en la tipicidad de ese delito, había una serie de obstáculos que debían de superarse.

Lo que les dije a los senadores, afirmó, es que había una situación que había que cambiar, que ese delito debíamos hacerlo mucho más sencillo, para proteger a las mujeres.

Grupos feministas me dijeron que no entendían con claridad, y lo vamos a explicar cuántas veces sea necesario, aseguro.

Respecto a la información publicada sobre la propuesta, el Fiscal sostuvo que se emitió una explicación, pero en lugar de tomar esos datos, empezó la descalificación.

El delito, insistió, no está lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa, porque en los homicidios no tenemos ese momento y en los feminicidios sí.

A Gertz se le planteó en la conferencia si ha considerado renunciar.

"Qué curioso", contestó, "me han enfermado, me han renunciado, han puesto palabras en mi boca que no he dicho, parece que hay grupos a los que estoy molestando".