Reforma judicial de AMLO amenaza democracia y economía:The Economist

La reciente reforma al Poder Judicial en México, promovida por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, está generando preocupación tanto en el ámbito político como económico.

Según un informe de The Economist titulado "La peligrosa última explosión de AMLO amenaza a México", la reforma podría tener consecuencias "particularmente dolorosas" para la economía del país y plantea riesgos significativos para la democracia mexicana.

La reforma, que incluye la elección de jueces por voto popular en lugar de un sistema basado en exámenes profesionales y nominaciones, ha sido criticada por su potencial para erosionar la independencia judicial.

