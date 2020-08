Regreso a la escuela: ¿Cómo me aseguro de que mis hijos aprendan?

Ciudad de México.- El regreso a clases ha generado un cúmulo de estrés y ansiedad para alumnos y padres de familia porque las dinámicas del hogar se trastocan bajo la "nueva normalidad".

Las redes de apoyo, la organización y la creatividad serán la clave para enfrentar el inicio del ciclo escolar a distancia y que los pequeños saquen el mejor provecho a pesar de las circunstancias por la pandemia del Covid-19, de acuerdo con especialistas consultados.



"Hay una crisis cuando se alteran los estatus programados y ahora tenemos que planear rutinas nuevas para resolver problemas y será difícil adaptarse al principio, la paciencia, la comunicación y la definición de tareas y patrones funcionales son la base en este proceso.

Los hábitos se forjan a partir de 30 días, no en el primero", expuso Maricarmen Guerra Arias, consultora en Psicología y Ciencias de la Familia de la Universidad Panamericana.

El primer dilema recae en adultos que deben salir a trabajar y no saben con quién dejar a sus hijos en las "horas aula", por lo que deberán aplicar su resiliencia y establecer más vínculos sociales para salir adelante, de acuerdo con la experta, como conformar grupos de padres, vecinos, familiares que puedan turnarse el cuidado de los menores y hacer compatibles sus horarios y ocupaciones.



También se presenta la preocupación que los pequeños tengan complicaciones o rezago en su educación debido a la modalidad virtual.



No obstante, la respuesta está en el acompañamiento, de acuerdo con Enrique López Fernández, profesor en la Escuela de Pedagogía de la UP.



"Ya tropezamos y vimos las dificultades, pero ya hubo una experiencia y un entendimiento previo desde el cierre del ciclo pasado, de lo que representa para alumnos, maestros y padres y ha logrado generar nuevas habilidades.

La diferencia de lo presencial puede afectar en razón de los grados, más en nivel inicial para mantener niveles de atención y desarrollar capacidades, pero los papás tienen que estar a un lado", explicó.



"Desgraciadamente caímos, por muchas décadas y generaciones, en la creencia que nuestros hijos se educan en la escuela, cuando sólo es un apoyo, es una guía, sí están los expertos en fomentar el aprendizaje, pero los principales educadores están en casa, ahí la importancia de involucrarnos y no es sencillo".



Y mientras chicos y grandes preparan útiles, televisión, computadora o celulares para reanudar sus estudios, la Secretaría de Educación ha preparado una serie de guías y estrategias de enseñanza para facilitar esta nueva etapa.

Reto adelante

Los expertos comparten claves para afrontar el regreso a clases:



- Repartir tareas y días de cuidado entre padres.



- Delimitar horarios para actividades (despertar, comer, tareas, dormir).



- Se recomienda que los pequeños tengan periodos cortos para actividades escolares seguidos de alguna actividad física o recreativa.



- Definir espacios de trabajo personales para cada miembro de la familia.



- Hacer guardias entre familiares, vecinos u otros padres de escuela.



- Repasar clases y conocimientos del día.



- Establecer metas semanal y mensualmente en equipo.



- Disfrutar juntos ratos de ocio.