Renuncia tesorero de Tacámbaro ante acusaciones por trata de personas

Raudel Campos Murillo presentó este sábado su renuncia como tesorero municipal de Tacámbaro, Michoacán, luego de que se hicieran públicas acusaciones en su contra relacionadas con delitos de trata de personas.

Durante una conferencia de prensa, Campos Murillo aseguró que dejaba el cargo para evitar afectar la gestión del alcalde Salvador Bastida.

"Yo no soy ese monstruo que ponen en internet. Como llegué sonriendo, así me voy a ir sonriendo".

Bastida indicó que se valorará en las próximas horas quién relevará en el puesto al tesorero.

El ahora exfuncionario afirmó que las acusaciones en su contra corresponden a un delito menor y aseguró que no están relacionadas con armas o drogas.

Anunció que viajará a Estados Unidos para obtener una carta notariada de un juez que, según él, probará que no tiene antecedentes por delitos graves.

"Para eso me tomé este atrevimiento de separarme del cargo, simplemente no quiero dañar al ayuntamiento. Voy hasta Estados Unidos para conseguir la carta de un juez que nunca he tenido un delito mayor" , refirió Campos Murillo.