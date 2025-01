Reportaje del NYT sobre fentanilo no es sólido: expone SEMAR

La Secretaría de Marina (SEMAR) señaló que el reportaje publicado por el New York Times sobre un narcolaboratorio de fentanilo en Culiacán carece de información detallada sobre el proceso de síntesis de la droga y los precursores químicos empleados.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Juana Peñaloza, teniente y experta en análisis de precursores químicos en campo de la Armada, presentó un análisis crítico del contenido del diario estadounidense.

Entre los principales argumentos para refutar la información están que no se mencionan químicos esenciales para sintetizar fentanilo, como 4-ANPP, anilina o cloruro de propionilo y solo muestran hidróxido de sodio y acetona, que son ‘sustancias comunes’ en otros contextos.

"Por lo anterior se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el articulo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de cl0rh*dr*t0 de f3nt*n*l0": Desmienten reportaje de @nytimes durante conferencia de… pic.twitter.com/KKgTQH58C8