La estrategia está fallando: reportera de Vice News a AMLO sobre desaparecidos

Paula Ramos, periodista de Nueva York para el portal de Vice News cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la estrategia de seguridad que su gobierno está implementando para combatir las desapariciones en México, pues asegura que la cantidad de personas perdidas crece con los días y es notable su método está fallando.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario fue duramente criticado ante la suavidad con la que maneja la ola de violencia en México, como los recientes casos de feminicidios, y la desaparición de personas, tema que se ha venido arrastrando desde administraciones pasadas.

Ramos expuso que tuvo la oportunidad de investigar en diferentes entidades de la república mexicana, como Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, entre el primer estado y el último se encuentra la misma variante; madres buscando a sus hijos perdidos.

La periodista informó que estas mujeres están siendo amenazadas por buscar a sus seres queridos en las fosas clandestinas, otras argumentan que se sienten abandonadas por López Obrador.

“Los últimos 10 días, tuve la oportunidad de estar con mamás que están buscando a sus hijos, en Tamaulipas una mamá me dijo que está amenazada cada vez que va a las fosas clandestinas a buscar a su hijo. En Nuevo León pude pasar tiempo con los papás de Debanhi y me dijeron que la Fiscalía no les ha dado ni un sospechoso por la muerte de su hija. En Veracruz las mamás del Colectivo de Orizaba me dijeron que se sienten abandonadas por usted (refiriéndose al presidente de México)”, detalló Paula Ramos.

Asimismo, destacó que las cifras de desapariciones son alarmantes, pero lo que más prende foco rojo es que al día desparecen cerca de 30 personas, por lo que refirió que la estrategia de seguridad de la 4T está fallando.

“Usted sabe mejor que nadie, que hay más de 100 mil personas desaparecidas, lo alarmante es que aproximadamente 28 siguen desapareciendo cada día, entonces algo está fallando en la estrategia y eso es lo que no me queda muy claro”,

Enseguida cuestiona: ¿Qué harían para mejorar la estrategia para seguir abordando a la crisis de desaparecidos?

Argumenta que mantuvo una entrevista con una persona que se dedica explícitamente a la trata de mujeres de México a Estados Unidos, las víctimas tienen entre 15 a 25 años.

Sin embargo, al cuestionar sobre cómo lo hacen a pesar de ser un delito, el entrevistado contestó: "porque podemos hacerlo", aludiendo a que burlan la seguridad que existe en México.

López Obrador solo pudo contestar que su gobierno está trabajando para darle solución a esta problemática.

Sin embargo resaltó que su administración está brindando apoyos a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que consiste en brindar seguridad durante el traslado y en los trabajos de búsqueda, peritajes forenses, empleo de binomios canófilos para búsqueda de restos humanos.

Estados beneficiados:

Tamaulipas

Michoacán

Ciudad de México

Veracruz

Jalisco

San Luis Potosí

Baja California Sur

Coahuila

Estado de México

Querétaro

Sinaloa

Oaxaca

El titular del ejecutivo añadió que los adversarios utilizan la cifra de 100 mil desaparecidos, pero asegura esa cantidad de personas no se perdieron en su gobierno, pero afirma que a diario está trabajando en materia de seguridad.