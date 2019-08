Por obesidad, diabetes y tatuajes reprueban examen para ingresar a GN

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Un total de 5 mil 818 elementos de la Policía Federal, la Gendarmería, y las Secretarías de Defensa Nacional y Marina reprobaron los exámenes médicos y físicos para ingresar a la Guardia Nacional.



De acuerdo con un reporte presentado esta mañana en Palacio Nacional, de las fuerzas federales y la Gendarmería, 4 mil 473 elementos no pasaron la revisión médica y 801 el examen físico.



En el caso de los militares, 363 no calificaron para ingresar a la nueva corporación por reprobar el examen médico y 127 el físico.



Finalmente, 43 marinos no lograron superar el examen médico y 11 la evaluación física.

Según el reporte, los principales problemas que impidieron el reclutamiento de los elementos son obesidad, diabetes mellitus, problemas visuales, tatuajes y diversos padecimientos.

En el caso del examen de control de confianza, 40 mil 816 efectivos están en proceso de evaluación, de los cuales 5 mil 456 ya fueron revisados, lo que representa un avance del 13 por ciento.



Están pendientes de evaluación 35 mil 360 efectivos.



"El objetivo de este examen es comprobar que el futuro agente de Guardia Nacional cumpla con los perfiles de personalidad, éticos y socioeconómicos que marca la Ley en la materia", se refiere en el informe.



En el documento se aclara que los exámenes de confianza no han sido aplicados a los elementos de la Policía Federal, ya que el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó el pasado mes de abril prorrogar un año el plazo de la vigencia para las evaluaciones.