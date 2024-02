Republicanos piden al Pentágono plan para asesinar a los líderes del CJNG

Legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de ley que de ser aprobada obligaría al Departamento de la Defensa a diseñar un plan para asesinar o capturar a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Denominada como "Iniciativa para Neutralizar al Cártel Jalisco", la propuesta de ley está aún lejos de ser aprobada pero refleja la creciente utilización de soluciones extremas por parte de miembros del Partido Republicano en el Capitolio para lidiar con los grupos del narcotráfico mexicano.

De acuerdo con la iniciativa, de apenas tres páginas de extensión, el Secretario de la Defensa de EU estaría obligado a presentar un informe cada tres meses al Capitolio sobre los planes para asesinar o capturar a los líderes del CJNG, a quien el congresista Luttrell calificó como el cártel más violento de México.

Presentada la semana pasada también por el Senador republicano por Arkansas Tom Cotton, la iniciativa evita hablar de cualquier tipo de colaboración con el Gobierno mexicano en torno a una potencial acción para asesinar a la cúpula del CJNG, lo que podría significar asesinatos extraterritoriales.

Even by the standards of Mexican drug cartels, the Jalisco New Generation Cartel is unique in its violence.



Our bill would require the Pentagon to take the threat this group poses seriously by targeting its leaders @RepLuttrell https://t.co/YJahNbTV1B