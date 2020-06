“Si hay señales de repunte de la epidemia, vamos para atrás”: López-Gatell

Ciudad de México.- El Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que existe la posibilidad de retomar la Jornada Nacional de Sana Distancia en caso de que el número de contagios no disminuya o se mantenga estable en número altos.

“En todo momento, como lo dijo el presidente, si hay señales tempranas de que el repunte de la epidemia, que la curva se estabiliza o sube, vamos para atrás, ojalá no tengamos que hacerlo de manera nacional, ojalá podamos hacerlo regional, sino estatal e incluso al interior de un estado por un segmento”.

Durante la conferencia de prensa diaria de la Ssa sobre la pandemia del COVID-19, el funcionario enfatizó que de entrada no se tiene contemplado como primer recurso regresar a un periodo de contingencia.

“Confiamos en que los gobernadores tienen un sentido de responsabilidad y van a lograr que se mantenga la sana distancia en la medida en que no abran las actividades que no son esenciales, a menos que el semáforo marque otro color, naranja, amarillo o cerde, según corresponda.

Comentó que en el momento que hay movilidad pública y todavía hay una fuerte carga de casos, sucede el momento poblacional, con un elevado número de contagios.

“Entre más sean los casos que quedan activos en el momento de abrir –dijo- es más grande el número de contagios; si quedan pocos casos y se abre, es menor el número de contagios aun para el mismo nivel de apertura”, aseveró.

López-Gatell insistió en que en este momento no se va a abrir, cuando todo el país está en semáforo rojo, y por eso es importante que no salgan de su casa, que no abran los comercios, porque no hay una justificación y se puede poner en peligro que la epidemia se ponga más grave y hasta se perpetúe.

“En todo momento hay riesgo de rebrote y eso, si sucede, lo vamos a ver de manera más temprana con el semáforo”, concluyó.