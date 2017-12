¿Sabes cuánto gana un militar en México, según su rango?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército Mexicano tiene como responsabilidad el salvaguardar la soberanía del país, la paz nacional y auxiliar a la población en caso de desastres naturales, informó el portal de noticias Dinero e Imagen.

De acuerdo con la Encuesta de Confianza en Instituciones 2015 de Mitofsky, el Ejército es una de las pocas con un nivel de confianza alto al obtener una calificación de 7. Las otras dos son las Universidades y la Iglesia con 7.3 y 7.1 de calificación, respectivamente.

Tabla de sueldos, según el cargo

Una publicación de Excélsior, tomando como base un documento de la SEDENA, revela el sueldo de un militar en México por rango.

El Día del Ejército Mexicano se festeja el 19 de febrero, y tuvo su primera conmemoración en 1951.

En esta fecha se recuerda la presentación del Plan de Guadalupe el mismo día pero de 1913, que formó el Ejército Constitucional, antecedente de actual, para enfrentar el Cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero.

Requisitos para entrar al Ejército

Los requisitos para ingresar al ejército mexicano 2017 tanto para hombres como para mujeres son los siguientes:

1.-Acreditar antecedentes no penales, debiendo los mayores de 18 años estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos con credencial para votar y cartilla de identidad del servicio militar.

2.-Acreditar el examen psicológico, de conformidad con el instructivo de selección psicológica vigente.

Cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y previa autorización del alto mando, podrán causar alta los técnicos y especialistas del sexo masculino o femenino mayores de 40 años.

3.-Estar sano y apto física y clínicamente para el servicio activo de las armas, según certificado expedido por el médico de la corporación o dependencia correspondiente.

4.-Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización que no adquiera otra nacionalidad, si el alta es en el ejército y solo por nacimiento si es en la fuerza aérea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

5.-Ser soltero o soltera.

6.-Tener 18 años cumplidos y no pasar de 30, los que ingresen a las armas o a los servicios.

7.-Tener 18 años cumplidos y no pasar de 40, los que ingresen como auxiliares y especialistas, incluyendo al personal femenino de servicio o auxiliares.

8.-Tener instrucción primaria completa, si las actividades a desarrollar no requieren mayor grado de instrucción; se exigirá la acreditación de estudios superiores para las especialidades que así lo ameriten.

Además de tener la estatura y braza siguientes:

Requisitos para entrar al ejército mexicano como soldado raso

Personal masculino que quiera ingresar al ejército mexicano debe tener la estatura y braza siguientes:

*Estatura 1.58 metros.

*Braza requisitos para entrar al ejército mexicano como soldado raso 1.56 metros.

Requisitos para entrar al ejército mexicano mujeres

Personal femenino que quiera ingresar al ejército mexicano debe tener la estatura y braza siguientes:

*Estatura requisitos para entrar al ejército mexicano mujeres 1.55 metros.

*Braza 1.53 metros.

A parte de los requisitos para ingresar al ejército mexicano descritos, el principal para ingresar a las unidades de fuerzas especiales mexicanas es pertenecer al servicio activo del instituto armado y posteriormente previa evaluación física, médica y psicológica, se logra formar parte de dichas unidades.

Si quiere más información acuda a la instalación militar más cercana a su domicilio, allí le atenderán y orientarán para su posible ingreso al instituto armado mexicano.