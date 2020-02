Revelan la cronología del feminicidio de Fátima

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las acusaciones de familiares de Fátima sobre negligencia al indagar el caso, la Fiscal Ernestina Godoy afirmó que la institución a su cargo conduce una investigación profesional sobre el caso.

No obstante, ofreció que se revisará la actuación de todos los servidores públicos relacionados con el caso, y, en caso de documentar irregularidades, impondrán sanciones ejemplares.

Esta mañana, familiares de la víctima de feminicidio acusaron dilación e incapacidad de las autoridades para activar los protocolos tras su desaparición.

“Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las autoridades no dieron la atención que se debía de dar", reclamó Sonia López, tía de la víctima.

Cronología del caso de Fátima

Martes 11 de febrero

Fátima fue vista por última vez a las 18:40 horas en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Santiago Tulyehualco, en Xochimilco —donde se ubica su escuela—, en compañía de otra mujer.

Miércoles 12 de febrero - Los familiares de la menor acudieron a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tláhuac para reportar la desaparición; ahí fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.

Miércoles 12 de febrero - Esta última abrió la carpeta de investigación correspondiente, emitió la Alerta Amber , activó el protocolo de búsqueda en hospitales, aeropuertos y terminales de autobuses, y notificó al Instituto de Ciencias Forenses y a las autoridades estatales.

Miércoles 12 de febrero - Cerca de la medianoche, la mamá de Fátima, en compañía de elementos de la Policía de Investigación, se trasladó al C5 para revisar las imágenes de las videocámaras cercanas al lugar donde fue vista la menor.

Jueves 13 y viernes 14 de febrero - Personal de la fiscalía y uno de los familiares de Fátima realizaron recorridos y recabaron videos de cámaras de vigilancia cerca de la zona, entre ellos, el video en el que la niña aparece en compañía de otra mujer.

Sábado 15 de febrero - Cerca de las 14:00 horas, el cuerpo de Fátima fue localizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que de inmediato dieron aviso al Ministerio Público.

Domingo 16 de febrero - La Policía de Investigación cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía de Xochimilco.

De acuerdo con la subprocuradora Montealegre, hasta el momento hay cinco personas en calidad de testigos; ninguna de ellas está vinculada a la escuela a la que asistía Fátima.

(Con información de Reforma y Notimex)