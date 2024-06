Ricardo Anaya prepara su regreso a México… pero como plurinominal

El fin del gobierno lopezobradorista supone dejar atrás el autoexilio de Ricardo Anaya.

El descalabro electoral del PAN, el 2 de junio, no afectó al queretano y, favorecido en la lista plurinominal con el tercer escalón, el ex candidato presidencial amarró un lugar en el Senado.

Desde EU, Anaya ha entrado en contacto con cuadros panistas para reafirmar su intención de ocupar su escaño, aunque aún no revela el día exacto de su retorno.

La nueva Legislatura arrancará sus trabajos el 1 de septiembre, pero diputados y senadores rendirán protesta el 29 de agosto.

Fuentes legislativas explicaron que el ex dirigente panista podría presentarse después sin que corra el riesgo de perder su escaño, que le dará fuero.

Anaya, según colaboradores suyos, no enfrenta ninguna orden de aprehensión en su contra, derivada de la acusación de la FGR de que recibió un soborno por 6.6 millones de pesos de la trama de Odebrecht. El panista ha negado las imputaciones y ha señalado que sufría una venganza personal de AMLO.

A principios de 2022, parlamentarios de Morena en el Sendo exhibían carteles con la fotografía de Anaya y la leyenda "Se busca ex candidato a la Presidencia por el PAN prófugo de la justicia".

El calvario de Anaya comenzó en agosto de 2020, cuando su nombre salió a relucir en la trama de los sobornos de Odebrecht y del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo acusó de recibir un supuesto soborno de seis millones de pesos para que el PAN respaldara la reforma energética que promovía el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

Anaya mismo había pasado por un incómodo trance después de que Andrés Manuel López Obrador arrasara con más de 30 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018. De hecho, se apartó de la escena pública durante dos años y, cuando se insinuaba la elección intermedia de 2021, reapareció con la intención de buscar una curul.

Anaya fue profeta: ese mismo día dijo que, "siendo muy realista", debía esperar a que el Gobierno intensificara "los ataques" en su contra, "tal y como lo hizo el Gobierno anterior".

Los nubarrones que había presagiado no tardaron mucho. El 23 de agosto de 2021 anunciaba que abandonaría México después de que recibiera un citatorio de la FGR, alentado, acusó, por una venganza personal de López Obrador.

El Instituto Nacional de Migración informó que el queretano había salido desde el 5 de julio vía el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

En noviembre de 2020, Froylán Gracia Galicia, entonces coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex con Lozoya, había rendido un testimonio ante la FGR con el que quedaba de manifiesto que Anaya supuestamente habría abogado en distintas etapas por adjudicaciones de contratos.

En agosto de 2021, la FGR había acusado a Ricardo de recibir sobornos cuando era diputado federal por al menos 6.8 millones de pesos; la acusación también comprendía lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Él mismo informó que podría purgar una pena de 30 años de cárcel.

De hecho, tres días después, difundió un video para informar a la opinión pública que le había llegado un citatorio para que compareciera el jueves 26.