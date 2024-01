Ricardo Salinas acusa al vocero de AMLO de campaña negra

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de manejar una campaña negra en su contra, a través de las redes sociales.

Sin ofrecer detalles o pruebas, el empresario aseguró que tiene identificados a quienes participan en los ataques y pidió al funcionario federal "no hacerse el loco".

"Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el Vocero de Presidencia: usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas, no se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales" , denunció en las redes sociales.