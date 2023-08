Ricardo Salinas rechaza orden de INE por violentar a Citlalli

El empresario Ricardo Salinas Pliego rechazó la orden del INE para frenar la violencia política de género que ejerce contra la senadora de Morena Citlalli Hernández, pues aseguró que no es funcionario, y volvió a insultarla.

"Si me hubieran sancionado por maltrato animal quizá, quizá, les hubiera hecho caso, pero por violencia política de género a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral" , señaló en su cuenta de la red social X.

Si me hubieran sancionado por maltrato animal… quizá, quizá, les hubiera hecho caso, pero por violencia política de género 😂 a mi que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica a la marrana que ofende y acusa sin… pic.twitter.com/UfcDIkr143

El dueño de TVAzteca usó la misma descalificación contra el Instituto Nacional Electoral (INE) que usa el presidente Andrés Manuel López Obrador al llamarles "corruptos".

No cuiii’tlali la denuncia es porque les duele que les digan sus verdades, son una BOLA de corruptos todos los cerdidores públicos, no le haga a la feminista, pero se le olvidó con quien se está metiendo.



Se viene lo bueno, #Gobiernicolas vs Ciudadanía y libertad de expresión,… https://t.co/Crd5BvZZF2