Ricardo Sheffield supera el COVID-19 y reaperece en Palacio Nacional

MÉXICO.- Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), regresó a la conferencia mañanera en Palacio Nacional tras haberse recuperado del COVID-19.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio formal del regreso de Sheffield para presentar el "Quién es Quién" en el precio de las gasolinas.



El pasado 14 de mayo, el titular de la Profeco informó que se recuperó totalmente del coronavirus.



Este es el resultado de laboratorio que me notificaron hoy, en el que ya no se detecta Covid19. ( No se muestra toda la información en protección de datos personales propios y de terceros) pic.twitter.com/ROSA1HmbYZ