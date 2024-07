Rojo de la Vega acusa a Monreal de victimizarse tras elecciones

La Alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que la candidata de Morena que perdió la elección, Catalina Monreal, intenta victimizarse.

Tras la suspensión del conteo total de votos, la abanderada opositora del PAN-PRI-PRD, compartió un video en el que reprocha también que la hija del senador Ricardo Monreal busca "con influencias y compadrazgos" un recuento completo que la ley no permite.

Rojo de la Vega rechazó que se violente a la morenista como acusó junto a sus compañeros de partido y afirmó que la propuesta de algunos ciudadanos de ir a su casa no tenía un trasfondo agresivo.