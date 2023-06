Rosa Icela se queda con AMLO; niega interés por un cargo

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que no buscará un cargo de elección popular y se mantendrá en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Hay dos propuestas y le pedí que me pidiera seguir formando parte del gabinete... Así que le dije que me permita seguir en su gabinete, ya dije me quedó en seguridad y protección ciudadana", respondió la titular de la SSPC.