Rosario Robles dará pruebas contra Luis Videgaray y Emilio Zebadúa

Abel Barajas

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles presentará la próxima semana ante la SEIDO evidencias que implican a Luis Videgaray y a Emilio Zebadúa en los supuestos ilícitos relacionados con la Estafa Maestra, informó su defensa.

Sergio Ramírez, abogado de la ex funcionaria, informó que con esta aportación de información iniciará formalmente una negociación en la que buscarán acceder a una figura legal híbrida, entre el testigo colaborador y el criterio de oportunidad, con el propósito de que sea cancelada la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

"Se va a proporcionar (esta información), van a ser varias eventualidades, no van a hacer nada ellos, no quisiera tocar un caso en particular, porque en el momento en que les diga hacia a dónde va a ir, les voy a decir en qué asuntos en particular y en qué materia y en qué fórmula y en qué hechos, y algo muy contundente para no caer en una cuestión que sea abierta", dijo el litigante.

Ramírez agregó que los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) visitarán a Robles entre el lunes y miércoles de la próxima semana en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

Por su parte, Olivia Rubio, también abogada de la ex Secretaria de Estado, explicó que si bien el próximo 26 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia en la que Rosario Robles será formalmente acusada por la FGR, lo cierto es que al concluir esta diligencia no podrá ser llevada a juicio.

Recordó que un juez de amparo le concedió a la ex funcionaria una suspensión definitiva que impide llevarla a dicha etapa del procedimiento.

"No se va a declarar culpable, va a enfrentar el juicio, pero no está previsto ese escenario (en el corto plazo), porque el juicio está suspendido por una demanda de amparo", expuso la abogada.

A Robles se le imputa en este proceso haber sido presuntamente omisa ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y, ayer, renunció a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar el procedimiento abreviado, un beneficio mediante el que se declararía culpable de las omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra a cambio de una sentencia mínima

