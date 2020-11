Rosario Robles está desesperada y miente para recuperar su libertad: Luis Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray rechazó las acusaciones realizadas por la defensa de Rosario Robles sobre su supuesta participación en la Estafa Maestra.

A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, el también extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la desesperación de Robles por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras.

"Entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad", dijo.

La postura de Videgaray Caso fue difundida luego de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles afirmó que el responsable de los desvíos de la Estafa Maestra para destinarlos a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el exsecretario de Hacienda y que su cliente dará detalles a la Fiscalía General de la República (FGR) de cómo participó en los desvíos millonarios.