Rubén Rocha Moya niega conocer nexos de Cuén con 'El Mayo' Zambada

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó este lunes no tener conocimiento de las supuestas relaciones entre Héctor Melesio Cuén, exsecretario de Salud en su administración, y el narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada.

La declaración de Rocha se dio tras la indagatoria realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), que vinculó a Cuén con el crimen organizado.

En su conferencia semanal, Rocha Moya expresó: “No sabía de su relación (de Cuén con Zambada). Nunca me platicó nada al grado que yo me diera una idea que tenían una relación". El gobernador también señaló que “a lo mejor no tenía confianza suficiente para contarme eso”.