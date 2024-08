Rubén Rocha Moya niega vínculos con "El Mayo" y pide investigar caso

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha rechazado categóricamente cualquier vínculo con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación sobre las recientes acusaciones.

Rocha Moya aseguró que el 25 de julio, día en que supuestamente se llevó a cabo una reunión con Zambada, él no se encontraba en el estado de Sinaloa.

El gobernador manifestó que el problema del narcotráfico es una particularidad histórica en la región, pero rechazó el estigma y la idea de complicidad con el crimen organizado.