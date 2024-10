Salinas Pliego bromea con Gustavo Macalpin tras su visita a Ventaneando

Por medio de la plataforma X, el conductor de "A quien corresponda", Jorge Garralda, presumió un video junto al presentador de Mexicali, dejando ver que se encontraba en las instalaciones de la televisora.

"Es al primero que veo que corren al aire, ojalá no se les haga una moda pronto […] ¿Qué haces en Azteca?", dijo Garralda.

A @GustavoMacalpin lo despidieron #EnVivo mientras conducía su programa. Le agradece el detalle a la presidenta Claudia Sheinbaum porque pidió que le devolvieran en trabajo y él dijo: ¡GRACIAS PERO NO!



¡Tiene razón! No volver nunca a dónde lo trataron TAN GACHO y la respuesta… pic.twitter.com/yHwN055nFA — JORGE GARRALDA (@jorgegarralda) October 11, 2024

Por lo anterior, Malcapin expresó: "Pues […] sin comentarios".

En tanto, Jorge Garralda aseguró que "tu contrato ya vale una lana. Hasta la presidenta (Claudia Sheinbaum) dio órdenes que le regresaran su programa".

Ricardo Salinas hace broma con Gustavo Macalpin

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, bromeó con Gustavo Macalpin después de que este visitara las instalaciones de la televisora del Ajusco y compartiera su experiencia en redes sociales. Macalpin, exconductor de noticias del canal 66 de Mexicali, publicó una imagen en el set del programa "Ventaneando", donde mencionó: "Pensé que me iban a ofrecer un noticiero… pero el tío Richie me ofreció un lugar en Ventaneando @RicardoBSalinas".

Sígale y lo despido en vivo!!!



Ahh no verdad, eso ya no lo asusta 😂😂😂 https://t.co/ZPqNzE0hsd — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 11, 2024

La respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar y, con su característico sentido del humor, comentó: "Sígale y lo despido en vivo!!! Ahh no verdad, eso ya no lo asusta". La broma hacía referencia al reciente despido de Macalpin de canal 66, el cual ocurrió de manera sorpresiva durante una transmisión en vivo.

El comentario de Salinas Pliego generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre el sentido del humor del empresario y el polémico despido de Macalpin. La interacción entre ambos personajes ha captado la atención, especialmente tras el apoyo de Claudia Sheinbaum, quien pidió la restitución de Macalpin en su anterior puesto.

Así despidieron a Gustavo Macalpin en vivo de canal 66

Cabada Alvídrez interrumpe en vivo el último segmento de su programa 'Ciudadano 2.0' para informarle que la emisión del 7 de octubre sería la última del comunicador.

En un video difundido a través de redes sociales, Macalpín expresó su sorpresa y descontento por la forma en que fue despedido.

“En el clip que estuvo circulando a través de las benditas y, en ocasiones malditas, redes sociales, doy mi programa normal y al final, en el último bloque aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña y me dice: Mañana es tú último día… así sin previo aviso, que después de estar siete largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal”, señaló Macalpín en su mensaje.

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el despido de Gustavo Macalpin

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión de la televisora y mostró empatía hacia Macalpin.

La mandataria señaló que sería adecuado que el conductor recuperara su programa, enfatizando la importancia de la libertad de expresión. Además, Sheinbaum comentó que había conversado con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien también manifestó no estar de acuerdo con la decisión del canal.

“Es una decisión del director del Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien más, pues considero que no es correcto”, señaló Sheinbaum durante la conferencia.

Sin embargo, la presidenta evitó entrar en detalles sobre las especulaciones que vinculan el despido de Macalpin con críticas hacia Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la gobernadora.

