Salinas Pliego truena y anuncia demanda contra 4T

Ricardo Salinas Pliego, el magnate detrás de Grupo Salinas, lanzó acusaciones contra el Gobierno federal, señalando específicamente al Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de haber violado la ley al difundir documentos relacionados con los litigios fiscales que enfrenta con el SAT. Los litigios se centran en presuntos adeudos fiscales que ascienden a la sorprendente cifra de 63 mil millones de pesos.

Salinas Pliego no se detuvo ahí; utilizando sus plataformas en redes sociales, anunció su intención de presentar una demanda por estas acciones, subrayando la gravedad de lo que considera una violación a la ley por parte de las autoridades gubernamentales.

"Oye Jesús Ramírez, alias el #Bañagatos ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?", cuestionó.

"Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es 'asunto público'. No, hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir".