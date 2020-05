El Covid-19 ha puesto a prueba la solidaridad y generosidad del mundo: López-Gatell

Ciudad de México.- Hoy 30 de abril, por ser Día del Niño, la conferencia diaria de la Ssa para dar a conocer el avance del Covid-19 en México, se convirtió en una emotiva sesión de preguntas que niños y niñas de todo el país formularon al subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell.

Por medio de videos previamente grabados y enviados al sector salud, los pequeños expresaron sus dudas más significativas sobre la pandemia y escucharon las respuestas del especialista en epidemiología.

“Tenemos que lograr una sociedad mas justa para que todos contemos con los recursos necesarios para vivir bien, mejor alimentación y servicios de salud para que todos podamos ser cuidados. Cuando se es niño se aprenden las mejores prácticas como cuidarse y comer bien, ayudar a otros, y los pequeños seguramente saldrán de esta prueba siendo más solidarios y generosos con las personas y el medio ambiente”, afirmó el subsecretario.

Estos son algunos de los testimonios que se expresaron en esta sesión dedicada al Día del Niño:

Melisa, 8 años

Estoy triste por los muertos y enojada porque muchos no se quedan en casa.

L. G. Los niños pueden hacer algo muy importante quedándose en casa y compartiendo información con los adultos porque tienen gran poder de convencimiento. Que permanezcan emocionalmente muy conectados pero físicamente alejados.

Victoria May, 8 años, de Mérida

¿Por qué se llama coronavirus?

L. G. Cuando se ve en el microscopio se encuentra que tiene forma de bolita con piquitos que tienen coronas que usaban los monarcas en edades antiguas. Se le llama coronavirus por el parecido a esas coronas.

Guillermo Bartolón, Tuxtla Gutiérrez

¿Por qué el coronavirus se considera tan grave cuando han habido otros virus como Influenza?

L. G. Es un nuevo virus y está en todo el mundo, cuando antes sólo se encontraba en los animales salvajes. Como empezamos a invadir las zonas de los animales nos han allegado estas enfermedades nuevas y como nuestros cuerpos no los conocen ocasionan síntomas graves.

Alexandra Ramos, 6 años

¿En cuánto tiempo podemos salir porque el 8 de mayo es mi cumpleaños y quiero festejarlo con mis amigos.

L. G. Todavía faltan varias semanas para que podamos salir, no te puedo garantizar que tu cumpleaños lo festejes con tus amigos en casa, puede ser por videoconferencia. ¿Cuánto va a durar? Es imposible saberlo porque es una enfermedad nueva. Pero si nos quedamos en casa y nos lavamos las manos constantemente y nos cuidamos, vamos a lograr salir más pronto.

Sofi Marrufo

¿Las mascotas se pueden contagiar?

L. G. Ha habido sólo algunos casos. La influenza afecta a gatos, perros, caballos, gallos, etc. El Covid posiblemente lo haga pero no se ha demostrado que ocurra mucho.

Santiago Vallejo

Soy sordo. Si me contagio y me llevan al hospital ¿cómo se comunican conmigo?

L. G. Tienes todos los derechos a ser atendido de manera digna. Todos tenemos que apoyar a lo que lo necesitan y los médicos o enfermeras tienen que ser creativos y encontrar la manera de transmitirte el mensaje.

Dany, 11 años

Tengo Hemofilia. ¿Qué tenemos que hacer para evitar un segundo brote?

L. G. No podemos garantizar si habrá o no un segundo brote pero por el conocimiento de otras epidemias, es probable que en el otoño se vuelva a dar. El tener hemofilia no representa un problema adicional para que se complique el covid-19.

Merith, 6 años

¿Cómo puedo mejorar mis defensas? Los héroes no llevan capa sino bata.

L. G. Las defensa producen anticuerpos que combaten al virus de covid, la mejor manera de mantener elevadas las defensas es alimentarse bien, comer poca azúcar, grasas y calorías. Hay que consumir muchas frutas y verduras, proteínas y grasas de calidad.

Alejandro, 13 años

¿Cómo podemos ayudar a los doctores en estos momentos?

L. G. Entre más ayudemos podemos estar tranquilos de que alguien verá por nosotros. Pueden ayudar a propagar información correcta, válida. Pueden ayudar a los adultos mayores en lo que pudieran necesitar y apoyar en las labores de su casa.

Clara Valadés

¿Cómo vamos a respetar la sana distancia en el regreso a clase si los salones son pequeños?

L. G. Las clases se tienen que organizar de manera diferentes, quizás disminuir la cantidad de niños en cada salón, implantar un filtro sanitario a la entrada, promover la limpieza de manos y que los chicos informen si se sienten mal. La normalidad va a ser diferente. Tenemos que regresar a la escuela con precaución, ya siempre tendremos que estar pendientes de lo que pasa a nuestros cuerpos, conservar la sana distancia y mantener las condiciones de higiene como lavarse las manos.

Giussepe Malía, 10 años, Valle del Bravo

¿Cuál es la enseñanza, cómo enfrentaremos al mundo a partir de Covid-19?

L. G. No había antecedente de esta afectación desde hace más de 100 años. Tenemos que lograr una sociedad mas justa para que todos contemos con los recursos necesarios para vivir bien, mejores servicios de salud, alimentación para que todos podamos ser cuidados. Cuando se es niño se aprenden las mejores prácticas como cuidarse y comer bien, ayudar a otros. En una epidemia, podemos aprender a ser más solidarios y generosos con las personas y el medio ambiente.