Hace López-Gatell un llamado a respetar los derechos humanos de la población

Ciudad de México. El subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, Hugo López-Gatell pidió a la población no perder de vista que no existe un estado de excepción en México, no hay suspensión de las garantías individuales y las medidas deben ser implantadas con respeto a los derechos humanos.

“Nos preocupa que en algunos municipios se está usando a la fuerza pública con acciones coercitivas a los ciudadanos para forzar a la población a quedarse en casa. Esta no es la forma preferente para reducir la movilidad.

También te puede interesar: Cárcel a quien agreda a los trabajadores de salud, proponen diputados

Desde el inicio decimos no ser impositivos con las disposiciones sanitarias. La intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas que se mueven y no a la persona misma. Si la intervención es coercitiva y se usa la fuerza pública se cometen acciones que pudieran resultar contraproducentes.

Así por ejemplo, si un policía detiene a una persona en la calle por estar circulando sin mascarilla o estar contagiado d Covid-19, se incrementa el riesgo de que se contingencia ellos mismos.

“México no vive estado de excepción, no tenemos por qué implantar acciones coercitivas a la población, es indispensable convencer a las personas que se queden en casa, pero no podemos emprender acciones penales contra ellos si no las cumplen.