México: Salvador Cienfuegos, las sombras de un general detenido

Ciudad de México.- Conoce algunos de los momentos más polémicos de la Secretaría de la Defensa Nacional bajo el mando de Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en EU a petición de la DEA.

Masacre en Tlatlaya

Caso Tlatlaya. (Agencia Reforma)

El 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes fallecieron en un supuesto enfrentamiento con el Ejército en una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México.

De acuerdo con la CNDH, al menos 15 de los fallecidos fueron ejecutados extrajudicialmente, además de que hubo modificaciones a la escena del crimen.

Tras los hechos, Salvador Cienfuegos "leyó la cartilla" a la tropa y advirtió sanciones para quienes no respetaran la ley.

"Ante la excepción, todo militar que se aparte de los preceptos legales y el respeto a los derechos fundamentales de las personas será llevado ante las instancias jurídicas correspondientes", señaló.

"Les enfatizo: es la seguridad y protección de cada ciudadano el eje donde debe gravitar nuestro accionar. Por ello, no podemos combatir la ilegalidad con ilegalidad. No podemos ni debemos permitirnos rebajar nuestros actos a niveles que son propios de delincuentes", dijo en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto.

La desaparición de los 43

El 26 de septiembre de 2014, normalistas de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero, luego de tomar autobuses por la fuerza.

Tras los hechos violentos ocurridos aquella noche, se reportó la desaparición de 43 jóvenes.

Autoridades federales acusaron al grupo criminal de Guerreros Unidos, así como al Edil de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa y al ex director de Seguridad Pública municipal, sin embargo, los padres de los estudiantes han insistido en la responsabilidad de militares.

Al frente de la Sedena, Cienfuegos no permitió que los familiares ingresaran a cuarteles para verificar si había indicios de los normalistas e incluso se negó a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entrevistara a soldados.

Protesta por la desaparición de los 43 normalistas. (Agencia Reforma)

Tiran helicóptero de la Fuerza Aérea

El 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar Mat 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), en el que viajaban más de una decena de elementos de seguridad, entre militares y policías, fue derribado por el crimen organizado con un lanzacohetes RPG en Jalisco.

El ataque ocurrió en el Municipio de Villa Purificación, en la zona oriente del estado, y dejó al menos ocho soldados fallecidos.

Tras los hechos, Cienfuegos advirtió que todos los delincuentes serían aprehendidos y enjuiciados.

"Ese será su destino y el de sus cómplices", enfatizó el General, enérgico, en un evento ante el Presidente Peña y el Gabinete.

"Ante el embate de los criminales a la ciudadanía, las fuerzas armadas seguirán apoyando a los tres niveles de Gobierno para llevar ante la justicia a los cobardes criminales. Estaremos desplegados de día y de noche, persistiremos sin descanso a la voluntad popular", manifestó.

Tortura a mujer

En abril de 2016, en un hecho inédito, el Secretario Cienfuegos ofreció una disculpa a nombre del Ejército por un video en el que se observa a dos soldados y una agente federal torturando a una mujer.

En la explanada principal del Campo Militar Número 1, el mando reunió a más de 25 mil elementos para exigirles actuar siempre con la ley en la mano.

"En nombre de todos los que integran esta gran institución, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento", expresó.

Cienfuegos calificó los hechos mostrados en el video como irracionales y repugnantes.

La grabación fue difundida en redes sociales y tuvo lugar en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.

Ejecución en Palmarito, Puebla

El 3 de mayo de 2017, un enfrentamiento entre soldados y presuntos huachicoleros dejó cuatro efectivos muertos y nueve civiles detenidos.

Luego, se difundieron videos que muestran el momento en que un militar es abatido y momentos después un soldado le dispara en la cabeza a un detenido que estaba sometido.

"Hay autoridades dedicadas a esto (la indagatoria), y lo que ahí investiguen y finalmente concluyan lo respetaremos", aseveró Cienfuegos entonces sobre los hechos.

Polémica ley

Tras una larga discusión y fuertes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, el Congreso aprobó en diciembre de 2017 la Ley de Seguridad Interior, la cual fue impulsada por Cienfuegos para regular la actuación de las fuerzas armadas en seguridad pública.

Previamente, el mando había advertido sobre el desgaste y los riesgos de que los soldados realizaran estas tareas sin un marco jurídico.

"¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en alzar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos estar ahí (en las calles), no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes", advirtió el funcionario en un evento en 2016.

Un año después de su aprobación, en noviembre de 2018, justo cuando Cienfuegos dejó la Sedena, la Suprema Corte invalidó dicha legislación, que nunca fue aplicada.