México: ¿Qué sigue ahora en el caso Cienfuegos? Esto dijo Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró en el caso del general Salvador Cienfuegos si hay delitos cometidos, quienes resulten responsables deben pasar por un proceso ante las autoridades mexicanas y aseguró que si no hay confianza entre ambos países es difícil es casi imposible la cooperación entre ambos países contra el crimen.

En la conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador a diario, el canciller reconoció el que las autoridades estadounidenses hayan desechado los cargos en contra del general Cienfuegos para que sea juzgado en México.

"Debe de alimentarse cotidianamente en la confianza, si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales, o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible llevar a cabo una lucha eficaz en contra el crimen. Es una decisión que reconocemos positivamente.

"Si hay delitos cometidos, que esto ya estar a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, substanciarlos, y sustentarlos en su caso, pues deben de ser quienes resulten responsables, procesarlos ante la autoridad mexicana, y presentados ante la justicia mexicana", dijo.

▶️ Esta mañana, en la #ConferenciaPresidente, el secretario @m_ebrard informó sobre el acuerdo entre las fiscalías de Estados Unidos y México referente al general Salvador Cienfuegos. pic.twitter.com/NpM5Pxg8k9 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2020

En Palacio Nacional, Marcelo Ebrard señaló que la cooperación con Estados Unidos debe de fundamentar siempre en el respeto de la soberanía y el respeto a las instituciones.

La Secretaria de Relaciones Exteriores agradeció a través de sus redes sociales que esta mañana se retiraron oficialmente los cargos en contra del general Cienfuegos.

La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de EE.UU. para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del @GobiernoMX para su investigación en nuestro país. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 18, 2020

No se retiraron agentes de la DEA de México

El canciller informó que desde el inicio de la presente administración, hay en México 50 agentes acreditados de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y negó que, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, por cargos de narcotráfico, se haya puesto sobre la mesa el retiro de estos agentes en nuestro país.

En conferencia de prensa, el canciller señaló que las actividades que hacen los agentes de la DEA en México están reguladas por disposiciones legales, acuerdos específicos y labores limitados de investigación con base en el respeto de la legislación mexicana, además de que está establecido de que estos agentes no deben portar armas.

"(Los agentes) no pueden sustituir a los agentes de nuestra instituciones policiales, no pueden portar armas, desde luego tiene que respetar las disposiciones mexicanas, igual que nuestros enviados a los Estados Unidos. Hemos tenido de muy diferentes corporaciones, de la Policía Federal, en su caso cuando la hubo, de las agencias de investigación mexicanas. Tienen el mismo tipo de restricciones ambos.

"A esa fecha en México, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaban acreditados 50 agentes y a esta fecha no han cambiado, es el mismo número", detalló.

- "¿México planteó dejar de permitir la operación de agencias como la DEA?", se le preguntó.

"No, yo no lo externé al fiscal general ninguna acción específica, si no que me referí, así casi en términos iguales a lo que estoy informando ahorita, respecto a la cooperación basada en la confianza", respondió el canciller.

(Con información de El Universal)