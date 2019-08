El clima, no brigadas, liberó de sargazo las playas de Cancún

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Red de Monitoreo de Sargazo en Cancún, Esteban Amaro, aseguró que la desaparición del sargazo no tiene nada que ver con la estrategia de recolección de la macroalga, que dirige la Secretaría de Marina (Semar), sino con un cambio en las condiciones meteorológicas.

“Todo coincidió con la entrada de la onda tropical 20, 21 y 22. Desde el pasado 23 de julio nosotros teníamos el mapa con 30 puntos rojos; para el siguiente día disminuyó a 22 y el día 25 amaneció prácticamente sin sargazo”, dijo.

“Desapareció en una noche como su hubiera pasado algo mágico, desapareció por cuestiones climáticas derivado del cambio de corrientes dominantes marinas, los vientos y al cambio de régimen de marina. La mano del hombre no pudo haber hecho que se limpiara el sargazo de la noche a la mañana”, afirmó.

Hasta el momento, más del 50 por ciento de las playas en Quintana Roo lucen limpias en su totalidad pero se espera que una nueva llegada de sargazo arribe a las costas del caribe mexicano para finales de este mes.

“El problema del sargazo no ha acabado, tenemos, según las imágenes satelitales, tenemos una o dos semanas de calma, pero atrás viene mucho más, cerca de la isla de Jamaica hay una gran concentración, que ya viene para acá y es posible que llegue a finales de agosto”, concluyó el titular del monitoreo.

La Semar se adjudica la desaparición del sargazo

La Secretaría de Marina (Semar) informó ayer que las playas ya se encuentran completamente limpias gracias a los apoyos de las autoridades, empresarios y sociedad civil de Quintana Roo que han puesto mano firme para erradicar por completo este problema ecológico.

“En Isla Mujeres no existe sargazo, está al cero, es lo que están viendo ahorita ustedes ahí; en Benito Juárez no hay sargazo, ahí es donde está Cancún. Para que vean que se ha logrado a través de ese apoyo con todas las instancias que les he comentado, tenemos hoy en día las playas limpias. Puerto Morelos, igualmente cero por ciento de sargazo; Solidaridad, igualmente ahí no hay sargazo, ahí es donde está Playa del Carmen, no hay sargazo”, comentó en conferencia de prensa Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

Aún hay otras playas donde sigue acumulándose el alga, como en Tulum, donde hay un 60 por ciento; Cozumel, 40 por ciento, y Othón P. blanco con 70 por ciento, dijo el funcionario federal.

(Con información de Noticieros Televisa)