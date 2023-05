SCJN invalida 'decretazo' de AMLO que declara obras como seguridad nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al presidente López Obrador al invalidar, por mayoría, el decreto por el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.

Durante la sesión de este jueves, el pleno de la SCJN determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

"Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano (Inai) y sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías a que todo eso en lo que no he mencionado, el objeto tiene que ser forzosamente la reserva, forzosamente porque están obligados por el decreto y si el decreto me dijo resérvalo, pues lo que voy hacer es catalogarlo como de seguridad nacional", indició el ministro Javier Laynez Potisek.