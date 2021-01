Secretaría de Salud alista esquema para que estados compren vacunas en México

Iris Mabel Velázquez Oronzor

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) trabaja ya en la integración de lineamientos para que estados puedan comprar vacunas y se anunciará en próximos días, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

El funcionario precisó luego de la conferencia de prensas de ayer que en estos momentos se está trabajando junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la integración de dicho documento.

"El presidente instruyó al Secretario de Salud para que se publicaran, entonces en estos momentos se está ya trabajando en su integración. Hay toda una serie lógicamente de temas legales que se tendrán que integrar, los procesos en sí, de cómo solicitar en un momento determinado estos permisos", explicó.

"Obviamente la Cofepris estará muy integrada, pero bien se tenga listo el documento, lo más probable es que en una conferencia como estas se dará a conocer. Lo más seguro es que lo que el Secretario o en este caso la Secretaría vaya a implementar lo podemos ver en el transcurso de la siguiente semana"

Alomía aclaró que la adquisición dependerá de la disponibilidad de dosis por parte de las farmacéuticas, pero no habrá limitaciones de parte del Gobierno federal.

"No es tan tardado, recordemos que digamos, la vacuna a nivel particular o privado todavía no hay empresas que lo estén, no hay farmacéuticas que en su momento estén atendiendo este tipo de solicitudes, pero esto es cuestión de días nada más", expuso.

"Definitivamente no sólo depende del Gobierno de México que se implemente, sino va a depender mucho de la oferta internacional, o sea, todas las farmacéuticas que hasta el momento están desarrollando vacunas, aquellas que ya empezaron con distribución, Pfizer y Moderna que son las que hasta este momento y Sputnik V que son las que ya se están aplicando"

Secretaría de Salud no cambiará plan de vacunación

"Algunas también en el continente asiático, específicamente en China, me imagino que son las que podrán en su momento iniciar con ventas a particulares dado que son las únicas que tienen el producto ya desarrollado y en venta"

El directivo de la Ssa indicó que esta determinación anunciada por el presidente no cambiará el plan de vacunación, sino que tendrá que adaptarse a éste.

"De hecho creo que el marco general es básicamente que precisamente a través de la presentación de cuál va a ser la dinámica de distribución y aplicación, se pueda ver que ésta coincida o esté alineada con el plan nacional", expuso.

