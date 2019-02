Transmite en Facebook su ‘secuestro’ y podría ir presa

Agencia

PACHUCA.- Una supuesta persecución que termina en secuestro, presuntamente actuada, ha causado indignación en las redes sociales; la protagonista es Leslie Lira, quien la noche del jueves pasado realizó una transmisión en vivo, vía Facebook, en la cual se le ve corriendo y gritando de manera desesperada, pues asegura que un vehículo ha comenzado a seguirla.

"Me están siguiendo", comienza a informarlo a quienes están viendo la transmisión en vivo a través de Facebook. "¡Wey, me están siguiendo!", grita; de un momento a otro, la transmisión se corta.

La mujer corre durante la mayor parte del video mientras señala que la vienen siguiendo. La transmisión de ocho minutos fue realizada desde Pachuca a las 21:38 horas, según muestra la información de Facebook.

Minutos después que concluyó de manera abrupta la transmisión, fue publicada una serie de fotografías de la usuaria presuntamente inconsciente.

Las imágenes fueron acompañadas por textos como “Búsquenme” y “Pronto sabrán de ella, hasta Nuevo aviso. Que el juego comience”.

El caso ha despertado la indignación de diversas personas en redes sociales, quienes exigieron a las autoridades que actuaran de inmediato.

Sin embargo, otros usuarios pusieron en duda la veracidad del caso y han señalado que se trata de una broma de mal gusto.

Está a salvo y podría ser sancionada

Cristian Cruz Soledad, presuntamente primo de Leslie Lira, publicó en su cuenta de Facebook que había dado aviso a las autoridades sobre la desaparición de su familiar y que sobre el presunto secuestro no sabían absolutamente nada. Minutos más tarde, el propio Cruz indicó que Leslie ya estaba con su familia aunque no sabe si fue una broma o no.

En caso de que el video haya sido falso, Leslie y su novio, quien presuntamente le ayudó a grabarlo, podrían ser sancionados según lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

"Tres a ocho años de prisión a quien simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro", sentencia esta misma ley, la cual también añade que se "fija una pena de 100 a 350 jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quien simule por sí o por interpósita persona la privación de la libertad".

(Con información de Reporte Índigo y Cultura Colectiva)