Secuestros en México siguen a la alza; Veracruz, encabeza la lista

Antonio Baranda

Ciudad de México.- La organización Alto al Secuestro reportó que durante julio hubo al menos 92 casos de secuestro en el País.

Sin contabilizar las cifras de Puebla, que no proporcionó sus datos a la organización, expuso que esa cifra fue 3.3 por ciento mayor a la de junio, que tuvo 89 casos.

Durante el mes de julio pasado se registró un incremento del 3.3% en casos de secuestro, una reducción del 10.5% en el número de víctimas y un aumento del 28.4% en el número de detenidos. @WallaceIsabel @NTelevisa_com pic.twitter.com/3nOrLvFWlB — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) August 17, 2020

En su reporte mensual, Alto al Secuestro afirma que el mes pasado hubo al menos 119 víctimas de ese delito y 149 detenidos.

¿#SabíasQué las cifras que presentamos están compuestas por las reportadas por la @FGRMexico, las fiscalías y procuradurías estatales y los que son localizados en medios de comunicación? Estos últimos son analizados a detalle para ser incluidos. @WallaceIsabel @Foro_TV pic.twitter.com/KuMPJVCBsb — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) August 17, 2020

Los estados con más casos en julio fueron

Veracruz, con 15

Estado de México, con 9

Michoacán con 7

Ciudad de México, con 6

Tamaulipas, con 5

Estados que no reportaron casos

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Durango

Nayarit

Tlaxcala

Yucatán

En tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, encabezaron la lista los estados de Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Veracruz y Michoacán

"A grandes rasgos, la (tendencia este año) ha sido un vaivén", indicó la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En lo que va de la presente Administración federal, es decir, de diciembre de 2018 a julio de 2020, la ONG lleva un reporte de 2 mil 768 secuestros, 3 mil 526 víctimas y 2 mil 665 detenidos.

En los primeros 20 meses de @lopezobrador_ al frente del gobierno se han registrado 2,768 secuestros en el país, en comparación con el mismo periodo de @EPN se registra una disminución del 35.2% pero si lo comparamos con @FelipeCalderon se registra un aumento del 194.4%. @Milenio pic.twitter.com/4Fyi3SHpEC — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) August 17, 2020

Las entidades con mayor incidencia de secuestro en este sexenio son Veracruz, con 607; Estado de México, con 460; Ciudad de México, con 274; Puebla, con 133; y Morelos, con 128.

Estas cinco entidades concentran el 57.8 por ciento del total de los secuestros cometidos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según el reporte de la organización, los municipios con mayor incidencia desde diciembre de 2018 son la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 43 secuestros.

Le siguen Xalapa, Veracruz, con 39; Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 38; Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, con 35; y Reynosa, Tamaulipas, con 33.

#Veracruz nuevamente ocupó el primer lugar nacional con mayor incidencia del delito de #Secuestro durante julio pasado. En la entidad se reportaron 15 casos. @uecsveracruz obligados a redoblar esfuerzos para su erradicación. @WallaceIsabel @DIARIODE_XALAPA pic.twitter.com/7DvhTsLPcE — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) August 17, 2020

En videoconferencia, Miranda de Wallace consideró que en la medida que México regrese a la nueva normalidad, el secuestro y otros delitos pueden aumentar.

La seguridad, consideró, no es una prioridad para el Gobierno federal y que las políticas de seguridad que se están implementando no están acordes a las necesidades de la población.

"La violencia se ha ido incrementando y se va seguir incrementando por muchas cosas, en primer lugar, porque el tema de seguridad no está dentro de las prioridades de este Gobierno. Eso me preocupa y me hace pensar que indudablemente la inseguridad se irá incrementando y no solamente en el delito de secuestro, sino prácticamente en todos los delitos", advirtió.

"Este Gobierno trae otras políticas, el Tren Maya, el aeropuerto, entonces por desgracia no veo yo que esté dentro de sus prioridades el tema de la seguridad, tan es así, repito, que ha habido una disminución al presupuesto"

Advierten pulverización de UECS

Las autoridades están invalidando las políticas públicas de combate al plagio, al grado de poner en riesgo el perfil de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS), advirtió Miranda de Wallace.

La activista consideró preocupante que varios estados, entre ellos la Ciudad de México, estén realizando reformas para que las UECS atiendan otros delitos de alto impacto como narcomenudeo, trata de personas u homicidios.

En lo que va de la presente administración se tiene registro de 2 mil 768 casos de #Secuestro. Lo que significa que al día se cometen 5 secuestros en el país. Pueden ser de 1 o más víctimas. @WallaceIsabel @Excelsior @J_Fdz_Menendez pic.twitter.com/2kaWFQWRDx — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) August 17, 2020

"Con esta decisión se pierde la especialización y se pulveriza el esfuerzo que se ha dado tanto en recursos como en capacidades, para que un delito tan grave como el secuestro sea atendido de forma prioritaria", advirtió.

"Hoy con mucha pena y con mucha tristeza por desgracia vemos que las políticas públicas para combatir este delito, por desgracia, se están de alguna manera invalidando, las están tratando de anular, y eso nos preocupa mucho"

Miranda de Wallace recordó que las Unidades Antisecuestro fueron creadas para tener especialización en la atención de ese delito, con ministerios públicos, policías, peritos y asesores jurídicos.

Las UECS, dijo, también han caído en "muchísimos vicios", por ejemplo, si no se pide rescate por la víctima, la Fiscalía correspondiente no inicia carpeta de investigación por secuestro.

Otros aspectos preocupantes, añadió, son la opacidad y falta de transparencia en el manejo de las cifras; la puesta en práctica de una política de reclasificación de delitos que ha derivado en la disminución de la incidencia en este sexenio; y una baja atención de casos por parte de la FGR.

La activista acusó que, por primera vez, el Estado de Puebla negó la información estadística oficial de secuestro relativa a julio, a pesar de que hay convenio firmado para hacerlo.