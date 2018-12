El Seguro Popular se integrará al IMSS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa IMSS-Prospera, que ahora se llamará IMSS-Bienestar, absorberá de manera gradual los recursos del Seguro Popular con el objetivo de convertirse en el organismo operativo de la universalización de los servicios de salud.

Germán Martínez, quien asumió ayer como nuevo titular del Seguro Social, dijo que deberá haber más recursos en el programa IMSS-Bienestar, informa el periódico Excélsior.

“Parte del Seguro Popular se va al IMSS-Bienestar. Es cambio presupuestario y cambio de actitud. La prioridad en el IMSS es con los más pobres, con los que no tienen derechohabiencia formal”, dijo.

Explicó que se va a contribuir a igualar la puerta de acceso de ese instituto para todos los mexicanos, lo que podría implicar cambios a la Ley del IMSS, a su reglamento e, incluso, a la Constitución.

El dinero del Seguro Popular será transferido como lo ordene la Cámara de Diputados y la cobertura se ampliará a Colima, Aguascalientes, Quintana Roo y Tabasco.

Será el organismo operativo de la universalización de los servicios de salud, apuntó.

“La principal diferencia es que debe haber más recursos en el IMSS-Bienestar; que parte del Seguro Popular se va al IMSS-Bienestar, ése es uno de los temas, no es de discurso, ni cambio de nombre, es cambio presupuestario y cambio de actitud. La prioridad, la opción preferente, no exclusiva, ni excluyente en el IMSS es con los más pobres, con los que no tienen derechohabiencia formal, la población abierta que se atienden en el IMSS”, dijo.

—¿Y el Seguro Popular seguiría existiendo?, se le cuestionó.

—De manera gradual lo vamos a tomar en el IMSS Bienestar, respondió.

En su primer acto público para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, después de rendir protesta como director general del IMSS ante el Consejo Técnico, Germán Martínez expuso que al límite de sus fortalezas, esfuerzos personales y financieros se esperan cambios a la ley del IMSS, a su reglamento e incluso a la Constitución.