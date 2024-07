Madre denuncia a Semefo por tener el cuerpo de su hijo durante 8 meses

Virginia de la Cruz irrumpió en el Congreso de Zacatecas para denunciar que el servicio médico forense (Semefo) retuvo durante ocho meses el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López, de 21 años, desaparecido en noviembre, y hasta el 4 de julio le avisaron.

"Iba yo y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó al Semefo el mismo mes que desapareció. He ido a buscar al Gobernador y nunca me ha dado la cara. Tenían el ADN, tenían teléfono, tenían mi dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura", dijo con gritos y lágrimas.