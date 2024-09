Senado aprueba la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial

El Senado de la República emitió la declaratoria de la reforma al Poder Judicial tras su aprobación en 23 congresos estatales, enviando el dictamen a la Cámara de Diputados para la Declaratoria Constitucional.

Durante la sesión ordinaria, que comenzó alrededor de las 14:00 horas, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que se recibieron oficios de 24 legislaturas estatales que respaldaron la reforma, entre ellos Baja California, Guerrero, y Ciudad de México. El único estado que rechazó la iniciativa fue Jalisco.

A pesar de la ausencia de los grupos parlamentarios de oposición, el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, acudió a la sesión y votó a favor de la reforma, lo que provocó su expulsión del partido.

Yunes Márquez calificó esta decisión como antidemocrática y subrayó que ningún senador debería ser obligado a votar en contra de su voluntad.

"Vine porque es mi responsabilidad constitucional venir a las sesiones como cualquier otro senador. Si ellos (los de la Oposición) decidieron no venir, están en su derecho", aclaró el senador veracruzano.