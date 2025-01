Senado recibe instrucción del TEPJF para elecciones del Poder Judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha instruido al Senado de la República a avanzar en la selección de los candidatos del Comité de Evaluación del Poder Judicial para las elecciones programadas para el próximo 1 de junio.

Esta decisión surge tras la incapacidad del mencionado Comité para proseguir con el proceso debido a los amparos presentados en su contra.

En un comunicado publicado este lunes 27 de enero, se detalla que el proyecto, impulsado por la magistrada presidenta Mónica Soto, obliga a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Gerardo Fernández Noroña, a retomar la selección de candidatos.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo por incumplida la sentencia emitida en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-8/2025 y acumulados. Lo anterior, debido a que, a pesar de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a dicho mandato judicial, en virtud de un acatamiento a diversas interlocutorias de suspensión, tal circunstancia no era de la entidad suficiente para justificar su incumplimiento”, detalla el comunicado.

#Boletín | Incidente de cumplimiento sustituto de las actividades del Comité del PJF.



📰 https://t.co/l1P4Fv8tbv pic.twitter.com/EdXnKNLIfj — TEPJF (@TEPJF_informa) January 27, 2025

Para ello, se ordena llevar a cabo una insaculación pública entre los aspirantes que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación ha considerado elegibles, así como aquellos que la Sala Superior ha indicado que deben ser incluidos.

Asimismo, se establece que esta lista de candidatos deberá ser presentada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se vinculó a la Mesa Directiva del Senado de la República para que dé continuidad al proceso de selección de personas elegibles y lleve a cabo la insaculación pública correspondiente, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación del PJF estimó que cumplieron los requisitos, y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, conforme a cada Poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, a fin de que se sometan a consideración del Pleno de la SCJN”.

No obstante, se aclara que si la Suprema Corte no aprueba o no da seguimiento a los listados, el Senado podrá remitir directamente las candidaturas seleccionadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el proceso electoral.

De acuerdo con el cronograma establecido en el proyecto, los listados deben ser enviados a más tardar el martes 4 de febrero.

Con información de Político MX y el TEPJF