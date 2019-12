Senadores de Morena piden expulsar a Lilly Téllez

Zedryk Raziel Cruz Merino

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena solicitó la expulsión de la senadora Lilly Téllez de su grupo parlamentario en la Cámara alta.

El órgano jurisdiccional del partido envió la solicitud al coordinador de la bancada, Ricardo Monreal.

La CNHJ arguyó que Téllez no comparte el programa y los principios de Morena, luego de que la legisladora ha manifestado posturas en contra de iniciativas como la despenalización del aborto.

La resolución debe cumplirse en un plazo no mayor a tres días.

"La CNHJ de Morena considera que la ciudadana María Lilly del Carmen Téllez García no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Senado de la República de esta LXIV Legislatura, en virtud de que, aunado a que no es protagonista del cambio verdadero (militante afiliada de Morena), es evidente que no comparte, respeta ni representa lo establecido en los documentos básicos de morena", indica la resolución.