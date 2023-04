Señalan que sexenio de EPN brindó 63 permisos de cannabis a la familia Fox

Esta mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se concedió 63 permisos a la familia de Vicente Fox para que puedan comercializar productos a base de cannabis en el país.

El Presidente leyó una ficha informativa durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, donde se le notificó el caso que implica a sus antecesores, afirmando que se realizan las indagatorias correspondientes, pero están en etapa preliminar, porque fue durante el lunes que se dio a conocer la situación a través de Alejandro Svarch, actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"A Cinco días antes de terminará el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados del cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox", acusó a lo que indicó si estos funcionarios ya están bajo proceso.

"Entonces tú me preguntas, ¿y ya hicieron la denuncia penal?, ¿y esos funcionarios ya fueron castigados? No, si apenas ayer me informaron, es que todos los días se descubren este tipo de cosas y desde luego, se va a presentar denuncia, claro que sí", aseguró AMLO.