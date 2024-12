SENER y PEMEX investigarán causas de precios altos de la gasolina

Durante sus giras por el país, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló haber detectado precios elevados de gasolina, lo que la llevó a tomar medidas inmediatas.

En su conferencia matutina, anunció que instruyó a la Secretaría de Energía (SENER) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a investigar junto con empresarios del sector las posibles causas de estos aumentos.

También expresó su preocupación por los costos de la gasolina Magna, que en algunos estados alcanzan los 26 pesos por litro. Aunque reconoció que no existe un límite máximo establecido para los precios, enfatizó la necesidad de actuar con rapidez.

Por ello, solicitó a Luz Elena González, titular de la SENER, que priorice la atención a este problema.

“Sobre el tema de los precios de la gasolina, la semana pasada le di instrucción a la Secretaría de Energía para que se sentara con todos los gasolineros, todos los que tienen estaciones de servicio, las distintas marcas, porque en este recorrido por el país que he estado haciendo, pues hay lugares donde la Magna está a 26 pesos, que es totalmente fuera de de norma”.