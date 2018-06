Sentencian a ex policía líder del Cártel de Sinaloa

Agencia

Ciudad de México.- Extraditado en diciembre del 2016, a Estados Unidos por tráfico de drogas, el ex policía estatal Mario de la O López, fue sentenciado por un juez federal a 27 años de prisión.

Alias “El Flaco”, miembro del Cártel de Sinaloa, fue procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por los delitos de Asociación Delictuosa, Contra la Salud y Lavado de Dinero. Mario de la O López fue de los 24 líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín el “Chapo”, Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García, informa el portal El Heraldo de Chihuahua.

El ex elemento de la entonces Policía Judicial del Estado, trabajaba junto con otros ex policías identificados como Sergio Garduño Escobedo, Jesús Rodrigo Fierro Ramírez, Arturo Shows Urquidi y Fernando Arellano Romero; los cuatro primeros, ex integrantes del Grupo de Órdenes de Aprehensión hasta el año 2004.

Dichos ex agentes formaban parte de la estructura del cártel de Sinaloa en Chihuahua, que encabezan Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, e Ismael Zambada García, el Mayo, en la que también participan en esta entidad José Antonio Torres Marrufo -ya detenido en México- y Gabino Salas Valenciano, entre otros.

Datos de la acusación del Departamento de Justicia norteamericano es el señalamiento de que para preservar su poder, la organización mantuvo un régimen de intimidación y violencia contra rivales, informantes, público en general, y también, dice, contra medios de comunicación.

Detienen a policía con millones de pesos

Agentes de la Policía Federal Sector Caminos detuvieron a tres hombres que dijeron ser trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco –entre ellos un Policía Municipal– porque no pudieron acreditar la procedencia legal de 2.9 millones de pesos en efectivo que transportaban en una camioneta de lujo, así como dos pistolas y un fusil israelí modelo Galil.

Los detenidos fueron interceptados ayer por la tarde cuando se dirigían al puerto de Acapulco sobre la autopista del Sol, a la altura de la caseta de peaje de Palo Blanco en el municipio de Chilpancingo y los pusieron a disposición del Ministerio Público federal de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en la capital, indican reportes oficiales.