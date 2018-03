Sentencian a 30 años a expolicías por desaparición de jóvenes

Agencia

VERACRUZ.- Dan 30 años de cárcel a expolicías por desaparición de jóvenes en Veracruz.

De acuerdo con Vanguardia MX, los ocho exelementos municipales de Papantla participaron en la desaparición de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago, ocurrida en marzo del 2016.

En una audiencia que no duró más de 25 minutos, los ocho expolicías municipales de Papantla que participaron en la desaparición forzada contra dos jóvenes -Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago- en marzo del 2016, fueron condenados a 30 años de prisión.

La jueza dictó la condena contra Higinio “N”, Rufino “N”, José Luis “N”, Benito “N”, Mauro “N”, José “N” y el ex comisario Bernardino “N”, quienes de acuerdo con Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel Pérez Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos, lo tomaron con serenidad.

Además, deberán pagar una reparación del daño que asciende a 292 mil 160 pesos.

"Para mí, me hace sentir un poco mejor, pero la paz no la tengo porque mi hijo sigue sin aparecer (...) pensé cuando andaba con todo esto que me daría algo de paz, pero no fue así, me sigo sintiendo con ele sinsabor, el sentimiento de que ellos están ahí, comen, duermen, ven a sus hijos y yo sigo sin saber de los míos”, expresó Cruz Nájera.

Cruz Nájera aseguró que hasta el momento, a pesar de que la Fiscalía ya tiene aprehendidos desde hace casi dos años a los ocho involucrados en la desaparición forzada de los dos jóvenes, no pueden dar con los restos.

"Si tiene a los responsables deben tener el lugar dónde están mis hijos, si ya están sentenciados, adentro, pero mis hijos no están, y no se me hace congruente”, agregó.

Uriel y Beto, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron entregados por los expolicías municipales a un grupo del crimen organizado que les quitó la vida.

La madre de Uriel comentó que la reparación del daño poco podrá hacer para devolverle la paz y sobre todo la vida de su hijo.