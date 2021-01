Sería absurdo que la IP no participe en la vacunación: Consejo Empresarial

Ciudad de México.- El sector privado consideró que "sería absurdo" que el Gobierno no lo tomara en cuenta para participar en la logística de la aplicación de las vacunas contra Covid-19.

En la primera conferencia de prensa del año, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que este sector ha ofrecido su ayuda en la logística de distribución, en la aplicación de las vacunas y en el financiamiento de las mismas.

"El sector privado tiene la posibilidad de ayudar. Hemos levantado la mano e insisto, estoy seguro que nos van a invitar. Sería absurdo no hacerlo.

"Estamos esperando la invitación de parte de las autoridades, creemos que el subsecretario (Hugo) López-Gatell, cuando llegue a su prioridad el tema de invitar al sector privado, ahí estaremos sentados tratando de organizarnos de la mejor forma", señaló Salazar.

Abundó que lo que ofrece el sector empresarial es distribuirla a través de las empresas que quieran comprarla para aplicarla a su personal. Asimismo, la Asociacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) puso a disposición del Gobierno sus instalaciones de farmacias de cadena, además de 8 mil consultorios.

"Implicará la necesidad de una enorme cantidad de ayuda que excede al número de personas que tenemos en nuestros hospitales preparados para la aplicación de la vacuna.

"Implicará un enorme control también de cada unidad, registro de cada persona vacunada en el País y por último tiene un reto financiero enorme, porque no sólo es el costo de la vacuna, sino la distribución", dijo Salazar.

Por otro lado, el líder empresarial afirmó que desconoce el plan de reactivación económica que dará a conocer mañana la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pero advirtió que es de esperar que se incluya al sector privado.

"No conocemos el plan, pero yo sí esperaría, y más después de la reunión que tuvimos el viernes pasado con la Secretaria de Economía, que el plan, de alguna manera, invite 100 por ciento al sector privado.

"La reactivación económica no se va a dar si el sector privado, insisto, no invierte, no tiene la tranquilidad en las reglas del juego y no tenemos la posibilidad de aprovechar las múltiples oportunidades que por otro lado, insistimos que México tiene", subrayó.

