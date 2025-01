Sheinbaum aborda retención de Machado y opositores políticos

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura en contra de la criminalización de los opositores, al referirse a la presunta retención de María Corina Machado en Venezuela.

Aunque instó a esperar una declaración oficial de Machado para esclarecer los hechos ocurridos ayer durante un mitin en Caracas, donde su equipo denunció una retención seguida de su liberación, Sheinbaum subrayó la importancia de respetar las ideas y no perseguir a nadie por sus posturas políticas.

“De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de, pues de la criminalización de la oposición política, no estamos de acuerdo con ello, claro que respetamos, evidentemente, la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, y bueno, esta es nuestra opinión”, aclaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum añadió que en el caso de México, no se actúa contra los opositores y debe haber libertad de opinión.