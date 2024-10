Sheinbaum anuncia política de austeridad en Pemex; va por eficiencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles 30 de octubre que Petróleos Mexicanos (Pemex) adoptará una política de austeridad republicana, con la finalidad de optimizar la operación interna de la empresa.

Durante su conferencia matutina, detalló que los ajustes estarán enfocados en reducir gastos administrativos y optimizar recursos, sin afectar los derechos laborales de los empleados.

Además, destacó que actualmente la empresa enfrenta una estructura compleja al operar con tres subsidiarias y 40 filiales, lo que complica su administración. Según Sheinbaum, la reorganización buscará simplificar esta estructura.

"Es una sola empresa con tres filiales, no tres subsidiarias, 40. Pues vamos a aprovechar para disminuir costos".

Sheinbaum subrayó que esta política de austeridad no afectará los derechos laborales del personal de Pemex.