En víspera de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anuncie los primeros perfiles este 20 de junio de quienes conformarán su Gabinete, algunos nombres ya comienzan a mencionarse como los posibles próximos Secretarios de Estado a partir del próximo 1 de octubre.

En la Secretaría de Gobernación algunos que son mencionados son Juan Ramón de la Fuente o Mario Delgado.

De la Fuente fue Rector de la UNAM, y durante el actual Gobierno se desempeño como representante de México ante la ONU, cargo que dejó en septiembre del año pasado.

Durante la campaña presidencial fue designado coordinador de los Diálogos por la Transformación, ejercicio mediante el cual se enriqueció el Proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum, y actualmente se desempeña como coordinador del equipo de transición de la virtual Presidenta electa.

Delgado, por su parte, fue Secretario de Finanzas y de Educación Pública de la Ciudad de México, senador, diputado federal, y desde 2020 presidente nacional de Morena, así como también recientemente ex coordinador de la campaña presidencial.

En la Consejería Jurídica se menciona a la ex Fiscal de la Ciudad de México y senadora electa, Ernestina Godoy, mientras que como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se espera que sea designado Omar García Harfuch, quien durante la Administración de Sheinbaum en la capital del País ocupó el mismo cargo.

En Economía, entre los nombres que suena se encuentran el del ex Canciller Marcelo Ebrard, o el de la empresaria Altagracia Gómez, y en la SEP el de Rosaura Ruiz, la ex Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina durante el Gobierno de Sheinbaum.

Para la Secretaria de Salud el perfil que más se menciona es el de David Kershenobich, ex director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán y ex coordinador de los foros para la transformación en el tema de salud.

En la Secretaría de Bienestar se menciona el nombre de Ariadna Montiel, quien actualmente ocupa dicho cargo, y para la Secretaria de Medio Ambiente, Manuel Velasco, ex Gobernador de Chiapas, ex aspirante presidencial y quien, de acuerdo con la presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, será el coordinador de los senadores de su partido en la próxima Legislatura.

En la cartera de Sedatu algunos perfiles son Renata Turrent, una joven académica experta en políticas públicas con enfoque de género y quien durante la campaña se desempeñó como coordinadora de Enlace con Diálogos por la Transformación.

También se menciona el nombre de Mariana Boy, la militante del Partido Verde que en 2018 compitió por la Jefatura de Gobierno capitalino contra Claudia Sheinbaum.

Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se perfila Julio Berdegué, el académico agrónomo con doctorado en Ciencias Sociales, a quien Sheinbaum le encargó delinear los principales objetivos de la política agropecuaria durante la campaña.

En la Secretaría de Energía los nombres que se mencionan son los de Luz Elena González, ex Secretaria de Finanzas capitalina, o Lázaro Cárdenas Batel, ex asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y ex Gobernador de Michoacán.

Para la Secretaria de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes se menciona a Andrés Lajous, el actual Secretario de Movilidad capitalino, y para Turismo, Olivia Salomón, quien fungió en la campaña como enlace con el sector empresarial, o Karen Castrejón, la actual presidenta del Partido Verde.

En la Secretaría del Trabajo se perfila a Marath Bolaños, quien actualmente ocupa dicho cargo, o Quiahuitl Chávez, desde 2023, titular de la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Mientras que en la Secretaría de la Función Pública se menciona a Javier Corral, ex panista y ex Gobernador de Chihuahua, así como también la posibilidad de que la elegida sea Esthela Damian, quien fungió como coordinadora de la defensa del voto en la campaña de Sheinbaum.

En la Secretaría de Cultura quien suena es la senadora Susana Harp, o también Claudia Curiel, quien actualmente ocupa la misma cartera en la Ciudad de México.

En tanto que en la Vocería se perfila a Paulina Silva, ex coordinación General de Comunicación Ciudadana durante el Gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México y coordinadora de Enlace con medios de Comunicación durante la campaña, así como Alfonso Brito.

Hasta ahora, la única designación oficial realizada por la virtual Presidenta electa es la de Rogelio Ramírez de la O, actual Secretario de Hacienda y a quien la morenista le pidió continuar en el cargo durante su Administración por tiempo indefinido.

Con información de Reforma.