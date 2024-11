Sheinbaum critica presupuesto del INE para la elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó este lunes su desacuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha solicitado más de 13 mil millones de pesos para financiar la próxima elección judicial.

La mandataria fue interrogada por la prensa en Palacio Nacional sobre los cálculos presentados por el INE, los cuales incluyen un rubro destinado al pago de bonos para consejeros y altos funcionarios, alegando que esto responde a una ‘carga de trabajo’ adicional.

Sheinbaum indicó que considera excesivo el monto solicitado y anunció que, si el INE persiste en su demanda, enviará un oficio formal a la institución para expresar su postura.

"Por supuesto que no estoy de acuerdo (...) creemos que se puede hacer con menos recursos": Sheinbaum