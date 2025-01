Sheinbaum denuncia violación a resolución del TEPJF por suspensión

Esta semana, el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal detuvo su proceso para seleccionar candidatos para la elección de 2025, cumpliendo con una suspensión ordenada por un juez.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta acción constituye una violación a una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que el amparo no debería ser procedente en este caso.

“Están violando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral”, explicó.